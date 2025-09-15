Stravično! Pronađena beba stara svega 15 dana – Usta joj bila zalijepljene ljepkom i imala kamen u njima

Beba stara svega 15 dana pronađena je napuštena u šumi u okrugu Bilvara u Radžastanu.

Njene usne bile su zalijepljene ljepkom, a kada je osoba koja ju je pronašla uspjela da ih otvori, u bebinim ustima zatekla je kamen.

Pretpostavlja se da je kamen stavljen kako bi dijete bilo onemogućeno da plače ili proizvodi bilo kakve zvuke koji bi mogli privući pažnju.

Uprkos svemu, beba je preživjela. Stočar koji ju je pronašao odmah joj je izvadio kamen iz usta i prevezao je u državnu bolnicu, gdje se trenutno nalazi na liječenju.

Incident je prijavljen policijskoj stanici u Bidžoliji, u izbornoj jedinici Mandalgarh, okrug Bilvara. Prema navodima policije, dijete je pronađeno u šumi pored puta, ispred hrama Sita Kund.

Policija istražuje slučaj i pokušava da pronađe roditelje bebe. U toku je provjera nedavnih izvještaja o porođajima u obližnjim bolnicama, kao i ispitivanje stanovnika okolnih sela, piše srbija danas.

