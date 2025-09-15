Svijet

“DIJETE JE POKUŠALO DA POBJEGNE ALI…” Školska djeca brutalno pretukla djevojčicu

Objavljeno prije 43 minute

Grupa učenika iz Viborga pretukla je dvanaestogodišnju djevojčicu i snimila jezivo nasilje, prenose ruski mediji…

 Djevojčica - Ilustracija

Majka žrtve ispričala je da je u napadu učestvovalo oko desetoro djece, među kojima su tri starije djevojčice koje su nasilje sprovodile više od 40 minuta.

Djevojčicu su učenici osmog i devetog razreda namamili napolje pod izgovorom zajedničke šetnje, a zatim je počelo ponižavanje i fizičko zlostavljanje. Cijelo mučenje zabilježeno je na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama. Na video zapisu vidi se kako djeca prave grimase pred pretučenom djevojčicom.

Žrtva, učenica šestog razreda, i dalje dobija pretnje. Njena majka podnijela je prijavu policiji, a ljekari su pregledali djevojčicu i nastavit će da prate njeno zdravstveno stanje, piše alo.


