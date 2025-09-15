Stravično! PENZIONERKA (88) se okliznula i pala PRAVO U USTA ALIGATORU! Oglasili se gradski zvaničnici…

Starija žena poginula je kad ju je napao aligator dok je radila u bašti u San Siti Hilton Hedu u Južnoj Karolini, piše srbija danas.

Incident se dogodio u ponedjeljak 15.08. oko 11.00 ujutro, kad je policiji rečeno da aligator u čeljustima drži tijelo žene blizu vještačke lagune na vlasništvu, rekla je Anđela Vins, zvaničnica kancelarije šerifa okruga Bjufort.

CNN navodi da je San Siti Hilton Hed planska zajednica odraslih osoba koja se prostire na oko 2.300 hektara i broji više od 16.000 stanovnika.

Žrtva, identifikovana kao 88-godišnja Nensi Beker, radila je u bašti kad se okliznula i upala u jezerce.

Gradski zvaničnici su kasnije naveli da je aligator sklonjen iz jezera i eutanaziran.

Procijenjuje se da širom 10 država jugoistoka živi pet miliona divljih američkih aligatora.

Ali, fatalni napadi poput ovog su rijetki.

Florida je od 1948-2021. godišnje u proseku imala šest napada. Od ukupno 442 slučaja, 26 su za posljedicu imala ljudsku smrt.

