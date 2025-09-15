Mladi bračni par poginuo mjesec dana nakon vjenčanja: Vozač automobila naletio na njih, nije im bilo spasa

Žoao Kardozu (19) i Majnara Skio (18) vjenčali su se, pa nekoliko nedjelja kasnije poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći u Brazilu. Žoao (19) i osamnaestogodišnja Majnara vjenčali su se 28. avgusta, a poginuli 22. septembra.

Mladi bračni par vozio je motocikl Jamaha MT-03 u ranim jutarnjim satima, kada su se sudarili sa crnim Ford Ekosportom kojim je upravljao 36-godišnji Dionata Čaves Oliveira.

Navodno je vozio pod dejstvom alkohola i brzinom većom od dozvoljene.

Tužioci su tražili da mu se odredi pritvor zbog prekoračenja brzine. Odbrana je istakla da je on prvi put počinio krivično djelo, da ima stalno prebivalište i ugovor o radu.

Na kraju, sudija je odlučio da odredi kauciju, a njegova vozačka dozvola je oduzeta i morat će da se pojavljuje na sudu svakog meseca. Takođe, nije mu dozvoljeno da napusti okrug bez prethodne dozvole.

Istraga o smrti tinejdžera je u toku, piše Srbija Danas.

