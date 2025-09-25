Ruski ambasador prijeti: Ako NATO obori naš avion, počinje rat!

Njegovi komentari dolaze u vrijeme rastućih napetosti između Moskve i NATO-a, nakon što su saveznici optužili Rusiju za višestruke povrede zračnog prostora proteklih sedmica. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi zemlje NATO-a trebale obarati ruske avione koji naruše njihov zračni prostor, što su pozdravile brojne istočne članice Saveza.

Na pitanje kako bi Rusija reagovala u takvom scenariju, Meškov je bio jasan, odgovorivši da bi obaranje ruskog aviona bilo ravno ratu.

“Znate, postoji mnogo NATO aviona koji krše ruski zračni prostor, namjerno ili ne, ali to se događa prilično često. Oni se nakon toga ne obaraju”, ustvrdio je ambasador, ne pruživši konkretne primjere za svoje tvrdnje, javlja Index.hr.

Poljska protuzračna odbrana 10. septembra oborila je najmanje tri ruska drona u svom zračnom prostoru, dok je nekoliko dana kasnije drugi dron snimljen kako gotovo sat vremena leti iznad Rumunije. Estonija je 19. septembra objavila da su tri ruska borbena aviona MiG-31 na 12 minuta povrijedila njezin zračni prostor.

Meškov je odbacio te optužbe, ponavljajući ranije izjave Kremlja. Moskva je također negirala bilo kakvu povezanost sa sumnjivim dronovima uočenim iznad Danske i Norveške ranije ove sedmice.

Nedavni incidenti dodatno su zaoštrili ionako napete odnose između Rusije i članica NATO-a, od kojih mnoge pružaju podršku Ukrajini od početka potpune agresije 2022. godine. Posljednjih mjeseci zapadni lideri upozoravaju na mogućnost otvorenog sukoba s Rusijom u godinama koje dolaze, nakon završetka rata u Ukrajini,pišu Vijesti

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je za CNN 24. septembra kako bi trebalo razmotriti obaranje aviona uljeza ako Moskva bude ignorisala druga upozorenja.

Facebook komentari