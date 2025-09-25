Sumud flotila u velikoj opasnosti? Očekuje se direktan izraelski napad

U nedavnoj izjavi, flotila je saopćila da je primila „vjerodostojne obavještajne podatke“ prema kojima je Izrael vjerovatno spreman izvršiti nasilne napade na konvoj u narednih 48 sati. Ti mogući napadi mogli bi uključivati napredna oružja sposobna da potone brodove ili prouzrokuju smrtne slučajeve, javlja Al Jazeera.

Flotila, koja je isplovila iz mediteranskih luka uključujući Španiju i Tunis, trenutno plovi „žutom zonom“ — područjem na međunarodnim vodama gdje su moguće izraelske vojne akcije. Kako se približavaju „crvenoj zoni“, otprilike 100 nautičkih milja od obale Gaze, rizik od presretanja i napada znatno raste.

Kao odgovor na ove prijetnje, organizatori flotile sproveli su opsežnu obuku za učesnike. Volonteri, među kojima su i istaknute ličnosti poput Grete Thunberg, učestvovali su u vježbama nenasilnog otpora, pripremi za pružanje medicinske pomoći i hitnim intervencijama. Naglasak je na očuvanju smirenosti i nenasilja u slučaju moguće izraelske vojne intervencije.Misija flotile naišla je na kritike izraelskih zvaničnika, koji su je nazvali „džihadističkom flotilom“ sa navodnim vezama za Hamas. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predložio je da se humanitarni aktivisti proglase teroristima, što bi moglo dovesti do njihovog pritvaranja u strogo kontrolisanim uslovima. Organizatori odbacuju ove optužbe kao psihološki pritisak i tvrde da je njihova misija isključivo humanitarna,pišu Vijesti

U svjetlu rastućih tenzija, međunarodne organizacije i vlade pozvane su da intervenišu i osiguraju siguran prolaz flotile. Flotila ostaje čvrsto posvećena isporuci humanitarne pomoći Gazi, uprkos neposrednim prijetnjama izraelskih vojnih akcija.

