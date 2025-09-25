Putinov potez razočarao rusku javnost: Obećavao je da ovo neće uraditi do 2030. godine

Rusko Ministarstvo finansija planira podići PDV za dva postotna boda, na 22 posto, kako bi zatvorilo proračunski deficit. Samo prošle godine PDV je činio više od 15 posto ukupnih prihoda, piše Politico.

Moskva je već povisila porez na dohodak, a Putin je obećao da neće biti velikih poreznih reformi do 2030. godine. Međutim, inflacija je premašila osam posto, a proračunski manjak postaje prijetnja. Ministarstvo također planira uvođenje novih poreza, uključujući na kockanje i kladionice, kako bi finansiralo odbranu i sigurnost.

PDV na socijalnu robu poput hrane i lijekova ostat će na 10 posto. Kremlj je ranije finansirao rat iz prihoda od nafte, ali sada se suočava s padom cijena nafte i smanjenjem prihoda. Ekonomija se hladi, a Rusija planira povući sredstva iz Nacionalnog fonda blagostanja.

U isto vrijeme, američki predsjednik Donald Trump komentirao je da je Rusija u velikim ekonomskim problemima, dok je glasnogovornik Kremlja odgovorio da je Rusija “pravi medvjed”, a ne papirnati tigar, prenosi Radiosarajevo.

