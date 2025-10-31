Španija šalje vojni brod u podršku flotili koja nosi pomoć za Gazu

a u posljednje dvije sedmice bila je meta tri napada za koje se optužuje Izrael. Ovu odluku potvrdio je premijer Pedro Sánchez tokom boravka u New Yorku.

„Pomorski akcijski brod opremljen svim potrebnim resursima isplovit će sutra iz Cartagene u slučaju da bude potrebno pomoći flotili i provesti bilo kakve akcije spašavanja“, rekao je Sánchez.

Odluka španske vlade uslijedila je nakon što je Italija ranije ove sedmice najavila slanje fregate Fasan sa sličnim zadatkom. Prema navodima izvora iz španskog ministarstva odbrane, u toku su kontakti s italijanskim kolegama o koordiniranim akcijama, a u planiranje bi mogla biti uključena i Irska.

Zvaničnici naglašavaju da misija evropskih brodova nije zamišljena kao vojni odgovor na eventualne izraelske napade, već isključivo kao pomoć flotili u međunarodnim vodama u slučaju potrebe.

Flotila, sastavljena od više od 50 plovila, napadnuta je u srijedu južno od grčkog otoka Krete, gdje je zabilježeno najmanje 13 eksplozija, prisustvo neidentificiranih dronova i ometanje komunikacije. Povrijeđenih nije bilo, ali je incident dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost učesnika.

Među onima koji se nalaze na brodovima su švedska aktivistica Greta Thunberg i bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau, zajedno s desetinama španskih građana i međunarodnih javnih ličnosti.

Za misiju je zadužen brod Furor s pedeset članova posade i osam medicinskih stručnjaka. Kako naglašavaju izvori iz španske mornarice, njegova uloga nije pratnja flotili, već pružanje humanitarne i sigurnosne podrške ako okolnosti to budu zahtijevale,pišu Vijesti

