Dramatični snimci: Zemljotres jačine 6,2 stepena pogodio Venecuelu; VIDEO

Europsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je potres imao magnitudu 6,3.

Prema Američkom institutu, epicentar potresa bio je 24 kilometra istočno-sjeveroistočno od zajednice Mena Grande u saveznoj državi Zulia, više od 600 kilometara zapadno od glavnog grada Caracasa.

Potres je zabilježen na dubini od 7,8 kilometara. Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici u nekoliko venezuelskih država, kao i u susjednoj Kolumbiji, što je potaknulo evakuaciju stambenih i poslovnih zgrada u blizini granice.

Državna televizija nije prekinula program, uključujući i znanstveni segment koji je vodio predsjednik Nicolás Maduro.

Sat vremena nakon potresa, ministar komunikacija Freddy Nánez objavio je na aplikaciji Telegram da je Venezuelanska zaklada za tehnološka istraživanja zabilježila dva manja potresa, jačine 3,9 i 5,4, ali nije komentirao potres koji je registrirao Američki geološki zavod. Nánez je izjavio da se slabiji od ova dva potresa dogodio u državi Zulia, dok je drugi potres bio u državi Barinas.

A 6.2-magnitude #earthquake struck northwest #Venezuela on Wednesday, according to the US Geological Survey. The quake’s epicenter was located 15 miles (24 km) east-northeast of Mene Grande in #Zulia state, over 370 miles (600 km) west of the capital, #Caracas, at a shallow depth… pic.twitter.com/SDVc0725QF — News9 (@News9Tweets) September 25, 2025

Mene Grande, mjesto gdje je bio epicentar, nalazi se na istočnoj obali jezera Maracaibo, ključne regije za venezuelansku naftnu industriju. Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu.

