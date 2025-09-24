Zelenski iznio razočarenje radom UN-a: Šta Palestina, Sudan i drugi mogu očekivati? Samo saopćenja

U svom govoru, Zelenski je u određenoj mjeri iznio i razočarenje dosadašnjim radom Ujedinjenih nacija za koji je rekao kako nisu adekvatno znali odgovoriti na sukobe širom svijeta.

“Ukrajinci su narod mira i narod koji želi živjeti slobodno u nezavisnoj zemlji. Zato ulažemo u odbranu. Ne postoji drugi način. Šta Palestina, Sudan i drugi mogu očekivati od UN-a? Decenijama, samo saopćenja. Ruski rat protiv moje zemlje i dalje traje, ljudi umiru svake sedmice. Ne postoji primirje jer Rusija to odbija, Rusija je otela hiljade ukrajinske djece”, rekao je Zelenski.

Istaknuo je i kako ruska prijetnja postaje sve veća i da prelazi granice Ukrajine.

“Estonija se morala pozvati Vijeće sigurnosti UN-a jer su ruski avioni narušili njen zračni prostor. Moldavija se brani protiv Rusije i njenog utjecaja. Pomažemo Moldaviji jer Rusija želi uraditi njima ono što je Iran uradio Libanu. Ako svijet ne može odgovoriti svim prijetnjama, da li će ostati ijedno mjesto na planeti koje je sigurno za planete? Trebamo globalna pravila i za to kako umjetna inteligencija može biti korištena u kontekstu naoružanja. Moramo vratiti pravu međunarodnu saradnju za mir”, mišljenja je ,prenosi Klix.

Na kraju, poslao je poruku cijelom svijetu.

“Ako sigurnosne garancije budu dobre za Ukrajinu, to znači da su ljudi sposobni napraviti nacionalnu sigurnost privilegijom ne samo jakih zemalja, već svih. Nemojte šutjeti, osudite ruske napade i pridružite nam se u odbrani međunarodnog prava i poretka. Ljudi čekaju akciju. Slava Ukrajini”, zaključio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Facebook komentari