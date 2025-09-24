“Rusija nije tigar, već medvjed”: Prva reakcija Rusije na Trampove izjave!

Kremlj je demantovao izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da je ruska vojska “papirni tigar”.

Dodaje se da je Tramp “biznismen” i tvrdi da pokušava da natjera svijet da kupuje američku naftu i gas po višoj cijeni.

Komentari sa obje strane pokazuju podjelu između Bijele kuće i Moskve – koje su se još više uskladile tokom Trampovog drugog mandata, dok američki predsjednik pokušava da okonča rat.

Kremlj je takođe pokušao da zadrži Trampa na svojoj strani jutros, hvaleći njegovu želju da okonča sukob i rekavši da se telefonski poziv može organizovati veoma brzo.

Dmitrij Peskov, portparol Vladimira Putina, tvrdi da Rusija “nije tigar već medvjed”, prema državnoj novinskoj agenciji TASS.

“Rusija se povezuje sa medvjedom, nema papirnog medvjeda”, rekao je Peskov.

Da podsjetimo, Tramp je uputio do sada najžešću poruku Vladimiru Putinu, predsjedniku Rusije, a nakon sastanka sa Volodimirom Zelenskom, predsjednikom Ukrajine.

Tramp je u poruci na društvenoj mreži Truth Social, naveo između ostalog da je Rusija “tigar od papira i da Ukrajina može da povrati svoju zemlju i možda više od toga”.

“Nakon što sam upoznao i u potpunosti razumio vojnu i ekonomsku situaciju između Ukrajine i Rusije i nakon što sam vidio ekonomske probleme koje ona uzrokuje Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i vrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku. Vremenom, strpljenjem i finansijskom podrškom Evrope, a posebno NATO, prvobitne granice odakle je ovaj rat počeo, postaju veoma verovatna opcija. Zašto da ne? Rusija se besciljno bori već tri i po godine, rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobedi. To ne razlikuje Rusiju. U stvari, to je čini da izgleda kao papirni tigar”, naveo je Tramp i nastavio:

“Kada ljudi koji žive u Moskvi, i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima širom Rusije, otkriju šta se zaista dešava sa ovim ratom, činjenicu da im je gotovo nemoguće da dobiju benzin kroz dugačke redove koji se formiraju, i sve ostale stvari koje se dešavaju u njihovoj ratnoj ekonomiji, gde se većina njihovog novca troši na borbu protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i koja se samo poboljšava, Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku i, ko zna, možda čak i ode dalje od toga! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima, i ovo je vreme da Ukrajina deluje. U svakom slučaju, želim obema zemljama sve najbolje. Nastavićemo da isporučujemo oružje NATO kako bi NATO radio sa njima šta želi. Srećno svima!”.

