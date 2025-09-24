PONIŽAVAO ZELENSKOG, A SAD DOŠAO NA NJEGOVO! Trampov preokret godine,Ukrajina uz pomoć EU i Nato može da…

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u utorak da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, ima realnu šansu da povrati svoju teritoriju i obnovi granice koje je imala prije početka rata sa Rusijom, koja se “besciljno” bori već tri i po godine, piše espreso.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je istakao da je, nakon što se detaljno upoznao sa vojnom i ekonomskom situacijom u Ukrajini i Rusiji, uveren da Ukrajina ima “veliku mogućnost” da se vrati na svoje prvobitne granice.

On je naglasio da Rusija, koja se besciljno bori već tri i po godine, djeluje kao “papirni tigar” i da bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedjelju dana da pobedi u tom ratu.

Tramp je istakao ekonomske poteškoće s kojima se Rusija suočava zbog rata, uključujući ozbiljne probleme sa snabdijevanjem gorivom i širenje ratne ekonomije koja odvlači sredstva sa drugih sektora.

“Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku i, ko zna, možda čak i ode dalje od toga! (Predsjednik Rusije Vladimir) Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima i ovo je vrijeme da Ukrajina djeluje”, rekao je on.

Tramp je zaključio objavu izražavajući najbolje želje objema stranama u sukobu, naglašavajući da će SAD nastaviti da isporučuje oružje NATO-u, kako bi “NATO radio šta hoće sa njim”.

Ovo je prvi put da je Tramp od stupanja na dužnost sugerisao da bi Ukrajina mogla da povrati svu teritoriju koju je Rusija zauzela od 2014. godine.

Ranije je sugerisao da bi Ukrajina morala da se odrekne dijela svoje teritorije kako bi osigurala mirovni sporazum.

