Supertajfun stigao do Hong Konga: Na Tajvanu 14 mrtvih, više od 100 nestalih

U Hong Kongu su ceste bile puste jer su vlasti upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poplavljeni su dijelovi istočne i južne obale azijskog finansijskog centra. Ragasa, s vjetrovima do 200 kilometara na sat, bit će najbliža gradu u sljedećih nekoliko sati, tek stotinjak kilometara južno od gusto naseljenog područja.Očekuje se da će supertajfun zadržati intenzitet na putu prema obali kineske provincije Guangdong, u kojoj živi više od 125 miliona ljudi. Vlasti Guangdonga evakuisale su više od 770.000 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.

Ragasa je u ponedjeljak poharala sjeverne Filipine, a jučer Tajvan. 14 osoba je poginulo, a više od 100 smatra se nestalima u okrugu Hualien na istoku Tajvana nakon što se izlilo barijerno jezero, saopćila je vatrogasna služba.Vlasti su upozorile na porast nivoa mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018. Oba tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara, prenosi Hina,pišu Vijesti

Facebook komentari