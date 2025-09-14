Izrael zatvara jedini prelaz između Zapdne obale i Jordana

U utorak, koji je državni praznik, nije bilo neposredne potvrde izraelskih zvaničnika.

– Predsjednik Palestinske uprave za prijelaze i granice Nazmi Muhanna objavio je da nas je izraelska strana obavijestila o zatvaranju prijelaza Al-Karama od sutra, srijede do daljnjeg, u oba smjera – navodi se u saopćenju palestinske granične uprave, misleći na prijelaz Allenby.

Prijelaz u dolini Jordana jedini je međunarodni ulaz za Palestince sa Zapadne obale koji ne zahtijeva ulazak u Izrael, koji okupira tu teritoriju od 1967. godine.

Jordanska uprava javne sigurnosti također je objavila zatvaranje prijelaza, koji je poznat i kao Most kralja Huseina, navodeći da ga „druga strana zatvara za putnički i teretni saobraćaj do daljnjeg“,piše Vijesti

Prijelaz je uglavnom zatvoren otkako je jordanski vozač kamiona prošle sedmice na granici ustrijelio izraelskog vojnika i rezervnog oficira.

Objava dolazi nekoliko sati nakon što se Francuska pridružila nizu zapadnih zemalja u formalnom priznanju palestinske države, što je izazvalo oštre kritike Izraela, prenosi AFP.

