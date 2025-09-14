Spriječen planirani napad tokom Generalne skupštine UN-a: Zaplijenjeno 300 servera i 100.000 SIM kartica

Mreža od više od 300 servera i 100.000 SIM kartica, koja je mogla omesti telekomunikacije u Njujorku, neutralisana je pred početak zasijedanja Generalne skupštine UN-a, saopštile su američke vlasti.

– Pored omogućavanja anonimnih telefonskih poziva s prijetnjama, ovi uređaji mogli su se koristiti za izvođenje različitih napada na telekomunikacije – navela je Tajna služba zadužena za zaštitu visokih američkih političkih zvaničnika.

– To uključuje onesposobljavanje antena mobilne telefonije, provođenje napada uskraćivanjem usluge te omogućavanje anonimne i šifrovane komunikacije između potencijalno zlonamjernih aktera i kriminalnih organizacija – dodaje se u saopštenju.

Predsjednik Donald Tramp bi danas trebao govoriti u sjedištu Ujedinjenih nacija tokom sedmice sastanaka Generalne skupštine, na kojoj se okupljaju lideri brojnih država,piše Avaz

Tajna služba je objavila da su zaplijenjeni elektronski uređaji pronađeni u prečniku od oko 50 kilometara od kompleksa zgrada UN-a u centru Njujorka.

Savezna agencija je pokazala fotografije desetina kutija SIM kartica već povezanih s elektronskim uređajima, kao i fotografije nekih od samih uređaja.

– S obzirom na vrijeme, mjesto i potencijal za velike poremećaje telekomunikacija u Njujorku, agencija je brzo reagovala i demontirala mrežu – navodi se u saopštenju.

Iako analiza uređaja i istraga još traju, “prve analize ukazuju na komunikaciju između državnih aktera koji predstavljaju prijetnju Sjedinjenim Državama i pojedinaca poznatih organima za sprovođenje zakona”, dodaje se.

Facebook komentari