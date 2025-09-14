Svijet

Stiže neviđena superoluja! Uraganski udari vjetra, kiša neće stati, ali to nije ono najgore, stiže pakao na zemlji

Objavljeno prije 33 minute

Zatvaraju se škole zbog predstojećeg nevremena…

 Superoluja, Foto: Zorana Jevtić

Hong Kong se u utorak priprema za supertajfun Ragasa, najsnažniji tropski tajfun na svijetu ove godine, zbog čega su škole zatvorene, a oko 700 letova otkazano, piše espreso.

Ragasa, sa vjetrovima do 220 km/h, približava se južnoj kineskoj pokrajini Guangdong, saopštio je Hongkonški opservatorijum, koji planira da podigne signal tajfuna na nivo 8, treći najviši.

Očekuju se uraganski udari vetra i obilne kiše, uz porast nivoa mora do pet metara, uporediv sa razornim tajfunima Hato 2017. i Mangkhut 2018. godine.

Vlasti su stanovnicima podijelile džakove peska, a građani su pravili zalihe hrane, zbog čega su se police u supermarketima brzo ispraznile, a cijene povrća naglo porasle. Hongkonška berza ostaće otvorena uprkos nevremenu.

Ragasa je u ponedjeljak pogodila sjeverne Filipine, gdje su vlasti stavile agencije u stanje pune pripravnosti.

Kineske vlasti u Guangdongu i drugim južnim provincijama aktivirale su mere zaštite od poplava, dok su Makao i Šenžen zatvorili škole i pripremili skloništa. Tajvan je evakuisao više od 6000 ljudi iz ugroženih područja.


