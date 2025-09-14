Stiže neviđena superoluja! Uraganski udari vjetra, kiša neće stati, ali to nije ono najgore, stiže pakao na zemlji

Hong Kong se u utorak priprema za supertajfun Ragasa, najsnažniji tropski tajfun na svijetu ove godine, zbog čega su škole zatvorene, a oko 700 letova otkazano, piše espreso.

Ragasa, sa vjetrovima do 220 km/h, približava se južnoj kineskoj pokrajini Guangdong, saopštio je Hongkonški opservatorijum, koji planira da podigne signal tajfuna na nivo 8, treći najviši.

Očekuju se uraganski udari vetra i obilne kiše, uz porast nivoa mora do pet metara, uporediv sa razornim tajfunima Hato 2017. i Mangkhut 2018. godine.

Vlasti su stanovnicima podijelile džakove peska, a građani su pravili zalihe hrane, zbog čega su se police u supermarketima brzo ispraznile, a cijene povrća naglo porasle. Hongkonška berza ostaće otvorena uprkos nevremenu.

Ragasa je u ponedjeljak pogodila sjeverne Filipine, gdje su vlasti stavile agencije u stanje pune pripravnosti.

Kineske vlasti u Guangdongu i drugim južnim provincijama aktivirale su mere zaštite od poplava, dok su Makao i Šenžen zatvorili škole i pripremili skloništa. Tajvan je evakuisao više od 6000 ljudi iz ugroženih područja.

