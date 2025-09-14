Šta kažu stručnjaci o Trumpovoj izjavi da paracetamol izaziva autizam, a Leucovorin liječi

Tokom obraćanja iz Bijele kuće, Trump je rekao:

“Uzimanje Tylenola nije dobro. Reći ću vam to – nije dobro.”

Ova izjava dolazi u trenutku kada američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) planira uvođenje upozorenja na lijekove s paracetamolom (acetaminofenom), glavnim sastojkom Tylenola, koje bi posebno važilo za trudnice u ranoj trudnoći.

Suprotno preporukama vodećih medicinskih udruženja

Američki Kolegij ginekologa i akušera (ACOG) i druge stručne organizacije i dalje ističu da je Tylenol siguran za upotrebu tokom trudnoće, osim u slučaju visokih temperatura. No, nova izjava administracije ide korak dalje – najavljeno je da će svi ljekari u SAD dobiti dopis o ograničenju upotrebe.

Leucovorin kao terapija za autizam?

Trump je u istom obraćanju pohvalio i lijek leucovorin – koji se koristi kod pacijenata s karcinomom – kao potencijalni tretman za autizam. Iako su rana istraživanja pokazala određene napretke kod djece, nema još dovoljno dokaza za širu upotrebu, upozoravaju naučnici.

Ljekari i naučnici upozoravaju: “Opasna poruka”

Stručnjaci izražavaju zabrinutost da bi ove poruke mogle:

Navesti trudnice da izbjegavaju Tylenol i kada je potreban

Natjerati roditelje da djeci daju leucovorin bez medicinskog nadzora

“To nije nauka, to je politika. Ovakav pristup može potkopati povjerenje u javno zdravstvo”, rekao je Colin Killick iz Autističke mreže za samostalno zagovaranje.

Dr. Theresa Miskimen Rivera iz Američkog udruženja psihijatara upozorava:

“Ove objave su preuranjene i opasne – i za fizičko i za mentalno zdravlje.”

Trump: “To je ono što ja osjećam”

Predsjednik je priznao da nema dovoljno istraživanja, ali je ipak snažno pozvao trudnice da izbjegavaju Tylenol, dodajući:

“Ne uzimajte Tylenol! Biće vam malo neudobno, ali bolje je da ga ne uzimate!”

Naveo je čak i primjer Kube, rekavši da tamo “nema novca za Tylenol – i gotovo da nema autizma.”

FDA: Veza nije potvrđena, ali budimo oprezni

U zvaničnom saopćenju, FDA je istakla da nema dokaza o uzročno-posljedičnoj vezi između Tylenola i autizma, ali da preporučuje minimiziranje njegove upotrebe tokom trudnoće, iz predostrožnosti.

Šta kažu istraživanja?

Najveća studija do sada, provedena u Švedskoj 2024. na 2,5 miliona djece – nije pronašla vezu

Međutim, druga meta-analiza iz avgusta 2025. sugeriše moguću vezu, ali uz upozorenje da je potrebno više istraživanja

Leucovorin: Potencijalna nada, ali s oprezom

FDA je potvrdila da razmatra novu oznaku za leucovorin, koji bi potencijalno mogao biti korišten kod autizma uz određeni genetski profil. No, kompanija GSK koja je ranije držala patent ističe da je istraživanje još uvijek u ranoj fazi.

Zaključak: Nauka ne smije biti politizovana

Mnogi stručnjaci ističu da ovakvi istupi, bez naučne osnove, mogu:

izazvati zbunjenost i strah kod trudnica

dovesti do neopravdanih terapija kod djece

narušiti povjerenje u javno zdravstvo

Trump i Robert F. Kennedy Jr., koji trenutno vodi Ministarstvo zdravstva SAD, najavili su i istragu o uzrocima autizma. No, većina stručnjaka smatra da je pet mjeseci nedovoljno da bi se dobili pouzdani rezultati, s obzirom na kompleksnost poremećaja, prenosi N1.

