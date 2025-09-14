Aneli Ahmić u modricama, isplivala jeziva fotografija, oko skroz plavo: “Taj samo tuče žene i trudnice…”

Novi učesnik rijaliti programa “Elita 9”, Asmin Durdžić, nedavno je šokirao javnost, kada je rekao da je Aneli Ahmić navodno pretukla njegovu sestru.

Na Asminovu izjavu reagovala je Anelina sestra, Sita Ahmić, koja je demantovala njegove riječi, te je otkrila da je on navodno sam istukao svoju sestru.

Tom prilikom, Sita Ahmić je Asmina okarakterisala kao nasilnika, a sada je objavila zabrinjavajuću fotografiju svoje sestre, na kojoj se vidi Aneli sa modricom na oku.

– Taj samo tuče žene, trudnice i muškarce kao što je Uroš. Šta on reče kad je ušao? Ne voli nad slabijima da se iživljava, samo ravnopravni ili jači? – napisala je Sita Ahmić uz Anelinu fotografiju.

Podsjetimo, Asmin Durdžić je danas tokom sastanka ušao u sukob sa Urošem Stanićem, a u jednom momentu je izgubio kontrolu.

– Ne poštuješ nikoga. Mogu li da nastavim? Ajde otvori vrata molim te – rekao je Asmin, a potom je Urošu prišao sa leđa, uhvatio ga i podigao u nameri da ga izbaci iz Bijele kuće

– Lako je na meni demonstrirati silu – prokomentarisao je Uroš Stanić.

Međutim, tu se sukob nije zaustavio i već na sljedećem snimku može se vidjeti kako Asmin prvo Uroša iz sve snage gađa novčanicama koje su mu bile u ruci, a potom se zalijeće na njega.

Između njih dvojice munjevitom brzinom našao se Borislav Terzić Terza, zajedno sa Jovanom Tomić Matorom i oni su se svim silama trudili da spreče Durdžića da udari Stanića, koji je na kraju pao sa klupe, piše Telegraf.rs.

