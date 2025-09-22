Svijet

Marta Kos jasno poručila iz Sarajeva: “Rokovi vam cure”

Objavljeno prije 59 minuta

Europska komesarka za proširenje EU, Marta Kos, boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon jutrošnjih sastanaka s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto, Kos je medijima prenijela ključne poruke iz Brisela.

Komesarka je naglasila da je BiH postigla značajan korak ka EU prije godinu i po dana, kada je Europsko vijeće donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora.

“Odluka je rezultat napornog rada svih institucija, posebno Vijeća ministara BiH. Vidjeli smo da je bilo potrebnih koraka za usvajanje dva ključna zakona”, kazala je Kos.

Međutim, istakla je da se BiH trenutno suočava s izazovima protuustavne i secesionističke legislacije iz bh. entiteta RS.

“Odgovor EU bio je snažan. Pitanja poput Ustavnog suda i CIK-a moraju se poštovati. Pozivam Vijeće ministara da počne s realizacijom reformi. BiH se mora vratiti na svoj EU put i ne može čekati do izbora 2026. godine”, poručila je komesarka.

Kos je pozvala političke aktere da poduzmu konkretne korake kako bi proces pristupanja EU mogao napredovati. “Znamo koji su koraci. To uključuje reformu pravosuđa, novi zakon o sudu, zakon o VSTV-u, usklađene s EU standardima, te imenovanje glavnog pregovarača za pokretanje procesa ‘screeninga’. Ovo je prilika koju BiH ne smije propustiti”, zaključila je Marta Kos, prenosi Novi.


