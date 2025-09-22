Trump najavio “jednu od najvažnijih objava koje će ikad imati”: Našli smo lijek za autizam

“Mislim da ćete smatrati da je to nevjerovatno. Mislim da smo pronašli odgovor na autizam”, rekao je Trump na komemoraciji Charlieju Kirku.

Iako nije ponudio nikakve detalje o tome šta planira reći o autizmu, Trump je rekao da njegova administracija “više neće dozvoliti da se to dogodi”.

“Mislim da će to biti jedna od najvažnijih konferencija za novinare koje ću ikada imati i jako se radujem tome”, rekao je, dodajući da vjeruje da bi se i Kirk radovao događaju.

Očekuje se da će objava u ponedjeljak povezati razvoj autizma kod djece s upotrebom Tylenola, lijeka protiv bolova tokom trudnoće, zajedno s niskim nivoima folata, vitamina koji je važan za pravilan razvoj mozga i kičme bebe, izvijestio je Wall Street Journal ranije ovog mjeseca.

Također će se navesti folna kiselina, oblik folata poznat i kao leukovorin, kao način smanjenja simptoma autizma.

Suplementi folata se već preporučuju tokom trudnoće kako bi se spriječili defekti neuralne cijevi, poput spina bifide, kod dojenčadi.

Tylenol, što je robna marka generičkog lijeka protiv bolova acetaminofena, široko se koristi u SAD-u, uključujući i tokom trudnoće. Zdravstveni zvaničnici planiraju upozoriti žene da ne koriste ovaj lijek u ranoj trudnoći, osim ako nemaju temperaturu, izvijestio je u nedjelju Washington Post.

Proizvođač Tylenola, Kenvue, ranije ovog mjeseca je izjavio da je započeo “naučnu razmjenu” o ovom pitanju sa zvaničnicima američkog Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga te pozvao trudnice da razgovaraju sa svojim ljekarom prije uzimanja bilo kakvih lijekova koji se mogu kupiti bez recepta.

“Acetaminofen je najsigurnija opcija za ublažavanje bolova za trudnice, po potrebi tokom cijele trudnoće”, saopštila je kompanija u nedjelju.

“Bez njega, žene se suočavaju s opasnim izborima: patiti od stanja poput groznice koja su potencijalno štetna i za majku i za bebu ili koristiti rizičnije alternative”, dodali su.

Kako kažu, činjenica je da više od desetljeća rigoroznih istraživanja, koje su podržali vodeći medicinski stručnjaci i globalni zdravstveni regulatori, potvrđuju da ne postoje vjerodostojni dokazi koji povezuju acetaminofen s autizmom.

“Podržavamo mnoge stručnjake za javno zdravstvo i medicinu koji su pregledali ovu nauku i slažu se. Nastavit ćemo istraživati ​​sve mogućnosti kako bismo zaštitili zdravstvene interese američkih žena i djece”, dodaje se.

Učestalost autizma u SAD-u je u porastu. Otprilike jedno od 31 djece je dijagnosticirano s autizmom do 8. godine u 2022. godini, u odnosu na jedno od 36 u 2020. godini, prema izvještaju američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti objavljenom u aprilu.

Postoje dva glavna razloga za porast, prema dr. Christine Ladd-Acosta, zamjenici direktora Centra za autizam Wendy Klagg na John Hopkinsu.

Prvo, definicija autizma je proširena od psihijatrijske zajednice 2013. godine, tako da sada više ljudi ispunjava uslove za dijagnozu autizma.

Drugo, postoji pritisak za bolji skrining djece, posebno beba, na znakove autizma. Taj pritisak za povećanu svijest o simptomima praćen je većim prihvatanjem poremećaja, tako da se ljudi ne boje toliko potražiti pomoć ili biti identificirani kao autisti, rekla je Ladd-Acosta u podcastu Johns Hopkins “Javno zdravstvo na poziv”.

Nekoliko studija je ispitivalo povezanost između upotrebe acetaminofena u trudnoći i razvoja autizma kod djece, ali stručnjaci kažu da nauka koja stoji iza ove teorije nije utvrđena.

Studija iz 2024. godine objavljena u časopisu JAMA proučavala je više od 2 miliona djece rođene u Švedskoj između 1995. i 2019. godine, od kojih je oko 185.000 rođeno od majki koje su koristile acetaminofen tokom trudnoće.

Studija je uporedila stope autizma kod ove djece sa njihovom braćom i sestrama i sa djecom koja nisu bila izložena acetaminofenu, te je utvrđeno da upotreba acetaminofena tokom trudnoće nije povezana sa povećanim rizikom od autizma, poremećaja pažnje i hiperaktivnosti ili drugih neuroloških razvojnih poremećaja, prenosi Klix.

