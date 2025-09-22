Još jedna država priznala Palestinu

Portugal je zvanično priznao nezavisnost palestinske države, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Paulo Rangel

Portugal se time pridružuje Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji koje su danas takođe ozvaničile priznanje nezavisnosti Palestine.

“Priznavanje države Palestine je ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike”, rekao je Rangel novinarima u Njujorku, uoči godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), koje počinje sutra.

Rangel je dodao da “Portugal zagovara rješenje o dvije države kao jedini put ka pravednom i trajnom miru, miru koji promoviše suživot i mirne odnose Izraela i Palestine”.

Nezavisnost palestinske države podržava više od 150 zemalja svijeta, piše espreso.

