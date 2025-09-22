Svijet

Još jedna država priznala Palestinu

Objavljeno prije 55 minuta

Nezavisnost palestinske države podržava više od 150 zemalja svijeta.

Portugal je zvanično priznao nezavisnost palestinske države, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Paulo Rangel

Portugal se time pridružuje Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji koje su danas takođe ozvaničile priznanje nezavisnosti Palestine.

“Priznavanje države Palestine je ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike”, rekao je Rangel novinarima u Njujorku, uoči godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), koje počinje sutra.

Rangel je dodao da “Portugal zagovara rješenje o dvije države kao jedini put ka pravednom i trajnom miru, miru koji promoviše suživot i mirne odnose Izraela i Palestine”.

Nezavisnost palestinske države podržava više od 150 zemalja svijeta, piše espreso.


