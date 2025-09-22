U sjedištu Ujedinjenih naroda danas se očekuju nova priznanja Palestine

Nakon što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Kanada i Australija u nedjelju priznale Palestinu, očekuje se da će je tokom današnje konferencije priznati još nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Belgiju, Maltu i Luksemburg.

Konferenciju o rješenju dviju država vodit će francuski predsjednik Emmanuel Macron i saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman prije početka opće rasprave Generalne skupštine UN-a u utorak, a prisustvovat će joj i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko KOmšić.

Palestinu trenutno priznaje više od 150 od 193 države članice UN-a.

Oko 150 šefova država i vlada, kao i ministara vanjskih poslova i drugih ministara, okupit će se ove sedmice u Njujorku, gdje će, uz govore na Generalnoj skupštini UN-a, održati brojne bilateralne sastanke,pišu Vijesti

Opća rasprava započet će u utorak govorima nove predsjednice Opće skupštine UN-a Annalene Baerbock, glavnog sekretara UN-a Antonia Guterresa, te predsjednika Brazila i Sjedinjenih Država, Lule da Silve i Donalda Trumpa.

Održat će se i nekoliko drugih događaja, poput samita UN-a i međunarodnih finansijskih institucija, samita o klimi, sastanka za promicanje ukidanja nuklearnog oružja, sastanka o globalnim strategijama za borbu protiv antimikrobne rezistencije i mnogih drugih.

