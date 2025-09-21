Svijet

Kremlj: Putin spreman za pregovore, čeka potez Trampa

Objavljeno prije 16 minuta

Rusija očekuje da će Sjedinjene Države i Tramp lično uložiti napore da pomognu u ovom pitanju, poručio je Peskov

Ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje pokazuje spremnost da se kriza u Ukrajini rješava mirnim putem, a Kremlj očekuje nastavak saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol Dmitrij Peskov.

– Putin, kao i američki predsjednik, održava svoj interes i otvorenost da cjelokupnu ukrajinsku situaciju usmjeri ka putu mirnog rješenja – rekao je Peskov u razgovoru za televiziju Rusija 1.

Dodao je da Rusija računa na angažman Vašingtona: “Rusija očekuje da će Sjedinjene Države i Tramp lično uložiti napore da pomognu u ovom pitanju. Pa, onda ćemo vidjeti šta će od toga biti.”

Govoreći o ulozi Londona, Peskov je naglasio da je Velika Britanija tokom nedavne posjete Donalda Trampa detaljno izložila svoje planove za nastavak pritiska na Moskvu i jačanje sankcija.

– To nije ono što će doprinijeti rješenju – istaknuo je, označivši Britaniju kao jednog od lidera proratnog tabora.


