Ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje pokazuje spremnost da se kriza u Ukrajini rješava mirnim putem, a Kremlj očekuje nastavak saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol Dmitrij Peskov.

– Putin, kao i američki predsjednik, održava svoj interes i otvorenost da cjelokupnu ukrajinsku situaciju usmjeri ka putu mirnog rješenja – rekao je Peskov u razgovoru za televiziju Rusija 1.

Dodao je da Rusija računa na angažman Vašingtona: “Rusija očekuje da će Sjedinjene Države i Tramp lično uložiti napore da pomognu u ovom pitanju. Pa, onda ćemo vidjeti šta će od toga biti.”

Govoreći o ulozi Londona, Peskov je naglasio da je Velika Britanija tokom nedavne posjete Donalda Trampa detaljno izložila svoje planove za nastavak pritiska na Moskvu i jačanje sankcija.

– To nije ono što će doprinijeti rješenju – istaknuo je, označivši Britaniju kao jednog od lidera proratnog tabora.

