Svijet

Kanada i Australija priznale Palestinu kao nezavisnu državu

3.1K  
Objavljeno prije 25 minuta

Kanada je postala prva zemlja G7 koja je priznala palestinsku državu.

 Palestinska zastava - News-blic.com

Premijer Kanade Mark Carney danas je izjavio: “Kanada priznaje državu Palestinu”.

U izjavi objavljenoj na njegovom X računu, Carney kaže:

“Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za Državu Palestinu i za Državu Izrael.”

Australija je slijedila odluku Kanade da prizna Palestinu kao suverenu državu, piše premijer Anthony Albanese,pišu Vijesti

Kaže da je to dio zajedničkog napora uz Kanadu i Britaniju i da će formirati “međunarodni napor za rješenje s dvije države”.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh