Kanada i Australija priznale Palestinu kao nezavisnu državu

Premijer Kanade Mark Carney danas je izjavio: “Kanada priznaje državu Palestinu”.

U izjavi objavljenoj na njegovom X računu, Carney kaže:

“Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za Državu Palestinu i za Državu Izrael.”

Australija je slijedila odluku Kanade da prizna Palestinu kao suverenu državu, piše premijer Anthony Albanese,pišu Vijesti

Kaže da je to dio zajedničkog napora uz Kanadu i Britaniju i da će formirati “međunarodni napor za rješenje s dvije države”.

