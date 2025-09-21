Kanada i Australija priznale Palestinu kao nezavisnu državu

Premijer Kanade Mark Carney danas je izjavio: “Kanada priznaje državu Palestinu”.
U izjavi objavljenoj na njegovom X računu, Carney kaže:
“Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za Državu Palestinu i za Državu Izrael.”
Australija je slijedila odluku Kanade da prizna Palestinu kao suverenu državu, piše premijer Anthony Albanese,pišu Vijesti
Kaže da je to dio zajedničkog napora uz Kanadu i Britaniju i da će formirati “međunarodni napor za rješenje s dvije države”.