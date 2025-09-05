Iran prijeti prekidom saradnje s IAEA ako UN ponovo uvede sankcije

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana saopćilo je u subotu da će saradnja Teherana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency – IAEA) biti “efektivno obustavljena” ukoliko Ujedinjene nacije (United Nations – UN) odluče ponovno uvesti sankcije ovoj zemlji.Ovo upozorenje dolazi nakon što su prošlog mjeseca Velika Britanija, Francuska i Njemačka aktivirale 30-dnevni mehanizam za reaktivaciju UN-ovih sankcija, optužujući Iran za kršenje odredbi nuklearnog sporazuma potpisanog 2015. godine.

Taj dogovor, poznat kao Zajednički sveobuhvatni plan djelovanja (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA), imao je za cilj spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija.

Međutim, nakon što su se Sjedinjene Američke Države (United States – SAD) 2018. godine jednostrano povukle iz sporazuma i ponovno uvele stroge sankcije Iranu, političke tenzije su dodatno eskalirale,piše Avaz

Evropske sile sada tvrde da Iran ne poštuje obaveze iz sporazuma, naročito u pogledu ograničenja obogaćivanja uranija i obavezne transparentnosti prema međunarodnim nadzornim tijelima.

Zvaničnici u Teheranu upozoravaju da bi vraćanje sankcija moglo dodatno ugroziti regionalnu stabilnost i potpuno dokrajčiti ono što je preostalo od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

