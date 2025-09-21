Hitan sastanak u Izraelu: Na stolu je bezbjednosni sporazum sa Sirijom

Izraelski mediji su izvestili da je jedan od zvaničnika rekao da razgovori sa Sirijom napreduju i da postoji šansa za sporazum. Sastanak će se održati uveče u Netanjahuovoj kancelariji u Jerusalimu.

Očekuje se da će novi bezbednosni sporazum biti objavljen ove nedelje na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, kojoj će prisustvovati Netanjahu i sirijski predsednik Ahmed Al-Šara.

Prema prethodnim izveštajima, sporazum o bezbednosti koji se pregovara ima za cilj da zameni sporazum o razdvajanju između dve zemlje iz 1974. godine. Taj sporazum je postao nebitan nakon što je Asadov režim propao i Izrael je zauzeo tampon zonu na sirijskoj strani granice.

Izraelski predlog se zasniva na mirovnom sporazumu Izraela sa Egiptom iz 1979. godine, prema dva izvora upoznata sa detaljima. Taj sporazum je podelio Sinajsko poluostrvo na tri zone, A, B i C, i definisao različite bezbednosne aranžmane i različite nivoe demilitarizacije, u zavisnosti od njihove udaljenosti od izraelske granice.

Prema predlogu, područje jugozapadno od Damaska bilo bi podeljeno u tri zone, pri čemu bi Sirija mogla da zadrži različite nivoe snaga i vrste naoružanja, u zavisnosti od zone. Predlog bi proširio tampon zonu za dva kilometra na sirijskoj strani.

U pojasu pored tampon zone, najbližem granici sa Izraelom na sirijskoj strani, vojna sila i teško naoružanje ne bi bili dozvoljeni. Međutim, Siriji bi bilo dozvoljeno da zadrži policiju i snage unutrašnje bezbednosti. Čitava oblast od jugozapadno od Damaska do izraelske granice bila bi proglašena zonom zabrane leta za sirijsku avijaciju.

