NATO je presreo ruske avione: “Upad je bio drzak, ušli su u naš zračni prostor bez dopuštenja i tamo su ostali…”

NATO je presreo tri ruska ratna aviona koji su narušili estonski zračni prostor, saopćio je vojni savez, prenosi BBC.

Estonsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je upad kao “drzak”. Navelo je da su danas iznad Finskog zaljeva tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u zračni prostor članice NATO-a “bez dopuštenja i ostala tamo ukupno 12 minuta”.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart rekla je da je vojni savez “odmah reagovao i presreo ruski avion”, nazvavši to “još jednim primjerom nepromišljenog ruskog ponašanja i sposobnosti NATO-a da odgovori”.

Estonska premijerka Kristen Mišal (Michal) kasnije je izjavila da je njena vlada “odlučila zatražiti konsultacije NATO-a prema članku 4”.

Članak 4. NATO ugovora formalno započinje hitne konsultacije unutar 32-članog saveza, koji povezuje SAD i mnoge evropske nacije na kolektivnoj odbrani.

Ruska vojska nije javno komentirala ovo pitanje.

Tenzije između NATO-ovog vojnog saveza i Rusije eskalirale su otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Porasle su prošle sedmice, nakon što su Poljska i Rumunija, obje članice NATO-a, izjavile da su ruski dronovi ušli u njihov zračni prostor.

Estonsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je pozvalo ruskog otpravnika poslova “da uloži protest” zbog upada, dok je visoka predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas opisala incident kao “izuzetno opasnu provokaciju”.

U izjavi, estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna rekao je da je upad u petak bio “neviđeno drzak”.

– Sve opsežnije testiranje granica i rastuća agresivnost Rusije moraju se suočiti s brzim povećanjem političkog i ekonomskog pritiska – dodao je.

Ministar je dodao da je Rusija već četiri puta prekršila zračni prostor Estonije u 2025. godini.

U objavi na X, Kalas, koja je estonska državljanka, rekla je da će EU “nastaviti podržavati naše države članice u jačanju njihove odbrane evropskim resursima”.

Poručila je da ruski predsjednik Vladimir Putin “ispituje odlučnost Zapada.

– Ne smijemo pokazati slabost – istakla je.

