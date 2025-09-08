Trampova administracija pojačava pritisak na Harvard: Ograničen pristup federalnim sredstvima

Administracija Donalda Trampa pojačava pritisak na Univerzitet Harvard, otvarajući novo poglavlje u dosad nezapamćenom sukobu s akademskom elitom Sjedinjenih Američkih Država, ovoga puta kroz ograničavanje pristupa federalnim sredstvima.

U saopćenju koje je objavilo Ministarstvo obrazovanja, navodi se da je Harvard stavljen pod tzv. “status pojačanog praćenja gotovine”, što znači da će univerzitet biti pod dodatnim nadzorom zbog, kako se navodi, rastuće zabrinutosti u vezi s njegovom finansijskom stabilnošću.

Ministarstvo je kao glavne razloge za ovakvu odluku istaklo optužbe o mogućem kršenju građanskih prava unutar samog univerziteta, ali i Harvardovu nedavnu odluku o izdavanju obveznica i otpuštanju dijela osoblja, što dodatno povećava neizvjesnost oko načina trošenja javnih sredstava.

– Studenti će i dalje moći koristiti federalna sredstva, ali će Harvard morati unaprijed pokrivati inicijalne troškove kao mjera predostrožnosti, kako bi se osiguralo odgovorno upravljanje novcem poreskih obveznika – stoji u saopćenju ministarstva.

Uz to, nadležni zahtijevaju od Harvarda da obezbijedi neopozivi akreditiv u iznosu od 36 miliona dolara, čime bi se pokrile moguće buduće obaveze i garantovalo da će univerzitet ispuniti svoje finansijske obaveze prema studentima i federalnim institucijama.

Ovaj najnoviji korak u Trampovom dugotrajnom obračunu s visokim obrazovanjem dolazi nedugo nakon što je Harvard, koji se nalazi u Kembridžu (Cambridge), savezna država Masačusets (Massachusetts), ostvario pravnu pobjedu.

Naime, početkom septembra, jedan sudija iz Bostona naložio je administraciji da ukine prethodno zamrzavanje oko 2,6 milijardi dolara federalnih sredstava namijenjenih Harvardu. U obrazloženju presude, istaknuto je da je Trampovo Ministarstvo obrazovanja “iskoristilo borbu protiv antisemitizma kao izgovor za ciljani, ideološki motivisan napad na najuglednije univerzitete u zemlji”.

