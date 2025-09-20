Država od 212 miliona stanovnika pridružila se tužbi protiv Izraela

Brazil je zvanično podnio deklaraciju o intervenciji pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u predmetu koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela zbog kršenja Konvencije o genocidu u Pojasu Gaze, saopćio je Sud u petak.

ICJ je potvrdio da je Brazil svoju deklaraciju podnio 17. septembra, pozivajući se na član 63 Statuta Suda.

Prema tom članu, države potpisnice konvencije koja se tumači u postupku pred Sudom imaju pravo na intervenciju.

Brazil je naveo da koristi to pravo kao stranka Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.

U svom podnesku, Brazil je istakao da je u pitanju tumačenje članova I, II i III Konvencije, te je iznio svoja pravna stajališta o ovom pitanju.

Sud je napomenuo da će svako tumačenje koje bude dato u konačnoj presudi biti jednako obavezujuće i za Brazil.

ICJ je, u skladu s članom 83 Pravila Suda, pozvao i Južnu Afriku i Izrael da dostave pisane osvrte na brazilsku intervenciju.

Južna Afrika je 29. decembra 2023. godine pokrenula postupak protiv Izraela, optužujući ga za kršenje obaveza iz Konvencije o genocidu u djelovanjima protiv Palestinaca u Gazi. Od tada je Sud izdao niz privremenih mjera kojima je Izrael obavezan da poduzme korake radi sprječavanja genocida.

Brazil se tako pridružio rastućem broju zemalja koje su zatražile da intervenišu u predmetu, uključujući Kolumbiju, Meksiko, Španiju, Tursku, Čile, Irsku i druge,piše N1

Međunarodni sud pravde, sa sjedištem u Hagu, glavni je pravosudni organ Ujedinjenih nacija i rješava pravne sporove među državama.

