Država od 212 miliona stanovnika pridružila se tužbi protiv Izraela

Objavljeno prije 56 minuta

ICJ je potvrdio da je ova država svoju deklaraciju podnijela 17. septembra, pozivajući se na član 63 Statuta Suda.

Brazil je zvanično podnio deklaraciju o intervenciji pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u predmetu koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela zbog kršenja Konvencije o genocidu u Pojasu Gaze, saopćio je Sud u petak.

ICJ je potvrdio da je Brazil svoju deklaraciju podnio 17. septembra, pozivajući se na član 63 Statuta Suda.

Prema tom članu, države potpisnice konvencije koja se tumači u postupku pred Sudom imaju pravo na intervenciju.

Brazil je naveo da koristi to pravo kao stranka Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.

U svom podnesku, Brazil je istakao da je u pitanju tumačenje članova I, II i III Konvencije, te je iznio svoja pravna stajališta o ovom pitanju.

Sud je napomenuo da će svako tumačenje koje bude dato u konačnoj presudi biti jednako obavezujuće i za Brazil.

ICJ je, u skladu s članom 83 Pravila Suda, pozvao i Južnu Afriku i Izrael da dostave pisane osvrte na brazilsku intervenciju.

Južna Afrika je 29. decembra 2023. godine pokrenula postupak protiv Izraela, optužujući ga za kršenje obaveza iz Konvencije o genocidu u djelovanjima protiv Palestinaca u Gazi. Od tada je Sud izdao niz privremenih mjera kojima je Izrael obavezan da poduzme korake radi sprječavanja genocida.

Brazil se tako pridružio rastućem broju zemalja koje su zatražile da intervenišu u predmetu, uključujući Kolumbiju, Meksiko, Španiju, Tursku, Čile, Irsku i druge,piše N1

Međunarodni sud pravde, sa sjedištem u Hagu, glavni je pravosudni organ Ujedinjenih nacija i rješava pravne sporove među državama.


