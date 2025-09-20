Svijet

Šamar kakav Izrael ne pamti: Deset zemalja, uključujući Francusku i Britaniju, priznaje Palestinu

Objavljeno prije 31 minuta

Deset zemalja, uključujući Francusku i Veliku Britaniju, priznat će palestinsku državu u ponedjeljak na godišnjem samitu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, javlja AFP.

 generalna skupstina un - AFP

Gaza i palestinska budućnost dominirat će skupom UN-a
Više od 140 svjetskih lidera okupit će se sljedeće sedmice u New Yorku na godišnjem samitu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojim će ove godine dominirati budućnost Palestinaca i Gaze,piše N1


