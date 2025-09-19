Svijet

Američki ambasador: Ako Macron hoće palestinsku državu, neka im da francusku rivijeru

2.3K  
Objavljeno prije 15 minuta

Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee u petak je poručio francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, usljed sve žešćih kritika iz Pariza, ako želi palestinsku državu da to može uraditi na francuskoj rivijeri.

Macron je danas kazao da “Netanyahuov rat u Gazi ruši imidž Izraela u svijetu”.

Ubrzo se oglasio kontroverzni ambasador, koji za sebe voli reći da je najveći cionista. On je odbacio optužbe pojedinih zvaničnika da Izrael čini genocid nad Palestincima zaključivši da je Izrael “imao takav cilj, mogao je to učiniti za tri dana”.Dodao je da ako Macron želi palestinsku državu, “može im dati zemlju na francuskoj rivijeri”.

Huckabee je tokom jedne manifestacije u okupiranom dijelu Jerusalemu, usred genocida nad Palestincima, kazao da su Jevreji “Božji izabrani narod” i da ostatku svijeta “daju lekcije o pristojnosti i moralu”,piše N1

“Prije 4.000 godina, u Jerusalemu, Bog je izabrao Jevreje kao izabrani narod, s ciljem da svijet ispuni svjetlošću. Mi koji nismo Jevreji zahvaljujemo Jevrejima što su nam svima dali temelj pristojnosti, morala i civilizacije”, kazao je Trumpov ambasador


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh