Američki ambasador: Ako Macron hoće palestinsku državu, neka im da francusku rivijeru

Macron je danas kazao da “Netanyahuov rat u Gazi ruši imidž Izraela u svijetu”.

Ubrzo se oglasio kontroverzni ambasador, koji za sebe voli reći da je najveći cionista. On je odbacio optužbe pojedinih zvaničnika da Izrael čini genocid nad Palestincima zaključivši da je Izrael “imao takav cilj, mogao je to učiniti za tri dana”.Dodao je da ako Macron želi palestinsku državu, “može im dati zemlju na francuskoj rivijeri”.

Huckabee je tokom jedne manifestacije u okupiranom dijelu Jerusalemu, usred genocida nad Palestincima, kazao da su Jevreji “Božji izabrani narod” i da ostatku svijeta “daju lekcije o pristojnosti i moralu”,piše N1

“Prije 4.000 godina, u Jerusalemu, Bog je izabrao Jevreje kao izabrani narod, s ciljem da svijet ispuni svjetlošću. Mi koji nismo Jevreji zahvaljujemo Jevrejima što su nam svima dali temelj pristojnosti, morala i civilizacije”, kazao je Trumpov ambasador

