Svijet

Macron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

2.6K  
Objavljeno prije 20 minuta

Francuski predsjednik Emanuel Macron optužio je sinoć Izrael da održava ”trajni rat” u Pojasu Gaze i najavio debatu u Francuskoj o ekonomskim sankcijama Izraelu ukoliko ta zemlja ne okonča rat u Pojasu Gaze.

 Emmanuel Macron - vijesti.ba

On je ocijenio da Izrael nanosi štetu svom imidžu u svijetu, uprkos dobroj reakciji na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, prenosi francuski Kanal 12. Ponovio je da je glavni prioritet Francuske po tom pitanju oslobađanje talaca i poručio da Izrael “ima pravo da se brani”.

“Izrael je imao toliko uspjeha u Gazi. Sada je vrijeme za novu fazu”, rekao je on.

Macron je naveo da Francuska želi da prizna državu Palestinu kako bi “izolovala Hamas” i pokrenula niz novih obaveza.

Na pitanje o mogućnosti da Izrael anektira dijelove okupirane Zapadne obale kao odgovor na priznanje, Macron je istakao da “Zapadna obala nema nikakve veze sa Hamasom” i da se takve ideje nastoje da unište mogućnost dvije države, prenosi N1.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh