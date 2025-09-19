Evropski grad proglašen najsretnijim mjestom na svijetu za posjetiti

Ponekad jednostavno želimo odmor koji će nam pomoći da se opustimo i vratimo kući s osmijehom na licu.

Upravo za takve putnike, agencija za joga putovanja BookRetreats razvila je “Indeks sreće na odmoru”. Istraživanje je usporedilo 47 popularnih svjetskih destinacija prema pet ključnih kriterija: broju sunčanih sati, kvaliteti sna, zdravoj prehrani, dostupnosti prirode i mogućnostima za vježbanje, piše Time Out.

Najsretniji grad za posjetiti

Nakon detaljne analize podataka, portugalska prijestolnica Lisabon zauzela je prvo mjesto kao najsretniji grad za posjetiti. Prema BookRetreatsu, Lisabon se “ističe po više faktora koji doprinose dobrom osjećaju”, a kao poseban adut navodi se hrana. Gastronomska ponuda portugalske prijestolnice, bogata zdravim restoranima, svrstala ju je na visoko drugo mjesto u toj kategoriji.

Također, grad je opisan kao “kompaktan i lak za pješačenje”, a strme ulice, iako možda izazovne nakon obilnog obroka, pomažu u održavanju forme.

Povrh svega, Lisabon nudi obilje zelenih površina – gotovo četiri puta više od Madrida – i impresivnih 2828 sunčanih sati godišnje. Ukratko, grad postiže visoke ocjene u svim aspektima Indeksa sreće, što ga čini jasnim pobjednikom.

Zanimljivosti o Lisabonu

Jedan od najstarijih gradova u Europi – Lisabon je jedan od najstarijih stalno naseljenih gradova u zapadnoj Europi. Prvi tragovi naselja potječu iz otprilike 1200. godine prije Krista, kada su ga naselili Feničani.

Druga najstarija prijestolnica Europe – Nakon Atene, Lisabon se često navodi kao druga najstarija prijestolnica u Europi koja i danas ima status glavnog grada.

Smješten na sedam brežuljaka – Grad je izgrađen na sedam brežuljaka, što njegov pejzaž čini iznimno raznolikim. Ulice su uske, strme i često popločane stepenicama, a grad je poznat po brojnim vidikovcima – miradouros – s kojih se pružaju spektakularni pogledi.

Pored rijeke i mora – Lisabon je jedini europski glavni grad smješten na ušću velike rijeke – Tejo (Tagus) – i u neposrednoj blizini Atlantskog oceana.

Potres 1755. – prekretnica u povijesti grada – Veliki potres 1. studenog 1755. gotovo je potpuno uništio Lisabon. Obnova grada provedena je po planu markiza de Pombala, a rezultat su prve velike urbanističke reforme i pionirski pokušaji seizmički otporne gradnje.

Kula Belém – simbol pomorskog doba – Torre de Belém, izgrađena u 16. stoljeću, bila je ključna fortifikacija i ceremonijalna kapija Lisabona. Danas je simbol slavne portugalske ere pomorskih otkrića, a njezina arhitektura spaja manuelinski stil i maurske elemente.

Muzej pločica – Museu Nacional do Azulejo – U Lisabonu se nalazi nacionalni muzej posvećen azulejos – tradicionalnim portugalskim pločicama koje su važan dio kulturnog identiteta zemlje i nezaobilazni motiv lisabonske arhitekture.

Tramvaj 28 – turistička ikona – Stari žuti tramvaj broj 28 pravi je simbol Lisabona. Njegova ruta vijuga po brdima, prolazi kroz uske ulice i najstarije gradske četvrti poput Alfame, nudeći jedinstveni doživljaj grada.

Boje, pločice i dekoracija – Lisabon je poznat po svojim šarenim pročeljima ukrašenim keramičkim pločicama. Azulejos krase kuće, palače, crkve, pa čak i stanice podzemne željeznice, stvarajući jedinstvenu vizualnu estetiku.

Expo ’98 i novo lice grada – Svjetska izložba Expo ’98 bila je prekretnica u suvremenom razvoju Lisabona. Tada su izgrađeni most Vasco da Gama i moderna gradska četvrt Parque das Nações, čime je grad dobio novo, suvremeno lice.

Helsinki nudi bijeg u prirodu

Na drugom mjestu našao se Helsinki, koji se posebno istaknuo u kategoriji “povezanosti s prirodom”. Finska je poznata kao sretna zemlja, stoga ne čudi što se njezin glavni grad visoko pozicionirao. BookRetreats ističe “bujne parkove i bulevare s drvoredima” koji se “besprijekorno stapaju sa šumskim stazama”. Navodi se i da je “miran tempo života” Helsinkija idealan za putnike koji traže opuštajući odmor.

Treće mjesto zauzeo je Orlando na Floridi. Ako uspijete izbjeći gužve, ovaj grad može ponuditi iznenađujuće opuštajuće iskustvo. Iako je poznat po tematskim parkovima, Orlando se može pohvaliti i brojnim zelenim površinama, plažama i suncem tijekom cijele godine.

Top 5 najsretnijih destinacija za odmor

Lisabon, Portugal

Helsinki, Finska

Orlando, Florida

Atena, Grčka

Edinburgh, Škotska

