Times: Velika Britanija će priznati Palestinu čim Trump završi svoju posjetu

Prema pisanju lista The Times, Starmer razmatra da potez povuče već naredne sedmice, prije zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje se očekuje da Francuska i još nekoliko država predstave sličnu inicijativu.

Starmer je, navodi se, pod velikim pritiskom unutar Laburističke partije da prizna Palestinu, ali će odluku odgoditi dok traje Trumpova posjeta kako to pitanje ne bi zasjenilo zajedničku konferenciju za novinare planiranu za četvrtak. Britansko Ministarstvo vanjskih poslova zasad nije komentarisalo navode, prenosi Klix.

Sjedinjene Američke Države snažno se protive ovom potezu, tvrdeći da bi to predstavljalo nagradu za Hamas nakon napada 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi u južnom Izraelu, a 251 osoba uzeta za taoce. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da bi Izrael mogao odgovoriti “recipročnim” mjerama, uključujući aneksiju Zapadne obale.

Starmer je još u julu najavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo priznati palestinsku državu u septembru, osim ako Izrael ne napravi suštinske korake ka okončanju rata i humanitarne krize u Gazi te ne pristane na održiv mirovni proces.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tada je poručio da takav potez “nagrađuje Hamasov monstruozni terorizam”. Tokom nedavne posjete Londonu, predsjednik Izraela Isaac Herzog izjavio je da bi britanska odluka “ni na koji način ne bi pomogla oslobađanju talaca, Palestincima, niti okončanju sukoba, već bi samo ohrabrila ekstremiste širom Bliskog istoka i šire”.

U posljednjim mjesecima Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je sankcije izraelskim ministrima krajnje desnice Itamaru Ben Gviru i Bezalelu Smotrichu, zamrznulo trgovinske pregovore s Izraelom i zabranilo izraelskim odbrambenim kompanijama učešće na velikom sajmu oružja u Londonu. Ove sedmice britanska vojna akademija Royal College of Defence Studies saopćila je da od naredne godine neće primati izraelske polaznike.

Izrael se, usljed 23 mjeseca dugog rata u Gazi koji je započeo napadom Hamasa u oktobru 2023, sve više nalazi u međunarodnoj izolaciji. Prema podacima, u Pojasu Gaze još uvijek se drži 48 talaca, od kojih se vjeruje da je samo dvadesetak živo.

Facebook komentari