Hiljade Britanaca protestovalo u Londonu protiv Trumpove posjete

Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je danas u centru Londona protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je započeo dvodnevnu državnu posjetu Ujedinjenom Kraljevstvu.

“Migranti su dobrodošli, Trump nije dobrodošao”, “Ne rasizmu, ne Trumpu“ i “Bombardujete djecu u Gazi, a gozbite se u Ujedinjenom Kraljevstvu“, pisalo je na transparentima demonstranata.Skup, koji je organizovala grupa „Stop Trumpu“, obezbjeđivalo je više od 1.600 policajaca, saopćila je londonska policija.Trump je sinoć stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo u svoju drugu državnu posjetu toj zemlji.

Predsjedniku i njegovoj supruzi Melaniji kralj Charles III. priredio je raskošan doček u dvorcu Windsor, oko 40 kilometara od Londona. Za večeras je planiran i zvanični banket.

Ipak, Donald Trump nije popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

“Želimo dati britanskom narodu priliku da izrazi svoj prezir prema Donaldu Trumpu, njegovoj politici, njegovom rasizmu“, izjavila je za AFP Zoe Gardner iz grupe „Stop Trumpu“,pišu Vijesti

