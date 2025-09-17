Pogledajte kako je kralj Charles dočekao Trumpa: Pet kočija sa jasno preciziranim rasporedom sjedenja

Ubrzo potom američki predsjednik i prva dama pozdravljeni su i od strane kralja Charlesa i kraljice Camille, čime je zvanično započeo državni protokol ispunjen ceremonijama.

Trump je potom rukovao s kraljem Charlesom, a dvojica državnika nastavila su razgovor ispred dvorca, dok su se Melania Trump, kraljica Camilla i princeza od Walesa zadržale u zasebnom razgovoru.

Nakon svečanog pozdrava, kraljevska povorka krenula je u raskošnim kočijama kroz dvorište Windsora. U prvoj kočiji, irskom državnom kočijom, vozili su se kralj Charles i predsjednik Trump. U drugoj, škotskoj državnoj kočiji, zajedno su bile kraljica Camilla i Melania Trump. U trećoj kočiji nalazili su se princ i princeza od Walesa zajedno s američkim ambasadorom i njegovom suprugom. Četvrta i peta kočija pripale su visokim američkim zvaničnicima, među kojima su državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff.

Povorka je prošla kroz kapiju Georgea IV i ušla u Windsor Castle, gdje je američkog predsjednika dočekala počasna garda britanske vojske. Usijedila je intonacija himni dviju država, a potom su kralj Charles i Donald Trump izvršili smotru garde.

Na svečanoj platformi postavljenoj na crvenom tepihu, Trump je stajao uz kralja Charlesa, dok je vojni orkestar svirao “Stars and Stripes”. S pozornice se pružao pogled na savršeno ujednačene redove garde u medvjeđim kapama, dvorac s kulama i pažljivo uređeni travnjak.

Ceremonija se završava zajedničkim ručkom unutar zidina dvorca, na kojem će razgovori biti nastavljeni u privatnoj atmosferi, prenosi Klix.

