Oglasila se Angela Merkel: Evo šta je jasno poručila liderima Europe

Merkel je rekla da kada vidi kako se Europa geopolitički bori sa Rusijom, “sa drugačijim idejama od naših prijatelja u Sjedinjenim Američkim Državama” ili sa Kinom, pomisli: “Šta jedna država članica Evropske unije može tamo postići?”

Bivša liderka Kršćansko-demokratske unije (CDU) govorila je u Berlinu na simpoziju Fondacije Konrad-Adenauer (KAS), inače usko povezane sa CDU-om, o Lisabonskom ugovoru EU.

“Svi smo mi, čak i ekonomski najveća Njemačka, potpuno sami na otvorenom polju”, dodala je Merkel na događaju u čast 80. rođendana nekadašnjeg predsjednika Europskog parlamenta, a kasnije predsjedavajućeg KAS-a, Hansa-Gerta Pötteringa.

“Zato je Europa postala važnija nego što bi se moglo pomisliti”, poručila je Merkel.

U kontekstu debata o reformi EU, Merkel je upozorila da oni koji danas snose političku odgovornost moraju održavati “finu ravnotežu između ne previše regulacije i previše regulacije”.

Rekla je da je nedostatak Lisabonskog ugovora to što se za velike promjene mora sazvati Evropska konvencija.

“Moramo biti oprezni, kao Europska unija, da se ne učinimo nesposobnima za djelovanje”, upozorila je.

