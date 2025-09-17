Kaja Kallas pozvala na sankcije Izraelu zbog ofanzive u Gazi

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas u utorak je pozvala na sankcije protiv Izraela kako bi se izvršio pritisak na vladu da okonča napade u Gazi, upozoravajući da se humanitarna situacija pogoršava.

“Izraelska kopnena ofanziva u Gazi će pogoršati već očajnu situaciju. To će značiti više smrti, više razaranja i više raseljavanja”, napisala je Kallas na platformi društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodala je da će se Evropska komisija sastati u srijedu kako bi razgovarali o potencijalnim mjerama, uključujući suspenziju trgovinskih koncesija i nametanje sankcija ekstremističkim izraelskim ministrima i nasilnim doseljenicima.

“Suspenzija trgovinskih koncesija i nametanje sankcija ekstremističkim ministrima i nasilnim doseljenicima jasno bi signalizirali da EU zahtijeva okončanje ovog rata”, dodala je.

Prošle sedmice, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će predložiti paket mjera protiv Izraela, pauziranjem bilateralne podrške, djelimičnim suspendovanjem Sporazuma o pridruživanju i sankcionisanjem ekstremističkih ministara.

Izraelska vojska nastavila je brutalnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši skoro 65.000 Palestinaca od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, a stručnjaci su proglasili glad u Pojasu Gaze.

