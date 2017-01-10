Raste pritisak: Španija se povlači sa Eurosonga ako Izrael učestvuje

Španija neće učestvovati na narednom izdanju Eurosonga u Beču ako Izrael i dalje bude dio muzičkog festivala dok traje masakr u Gazi.

Tako je odlučio Upravni odbor RTVE-a u utorak, na prijedlog predsjednika Joséa Pabla Lópeza.

Na taj način, Španija se pridružuje stavu Irske, Slovenije, Islanda i Holandije i postaje prva zemlja iz takozvane “Velike petorke” (Big Five) koja donosi ovu odluku.

Odluka je donesena apsolutnom većinom u Upravnom odboru RTVE-a, u kojem su zastupljene glavne političke stranke u zemlji — deset glasova za, četiri protiv (članovi imenovani na prijedlog PP-a), te jedan suzdržan (član imenovan na prijedlog stranke Junts).

U saopštenju, RTVE potvrđuje da odluka ne mijenja planove za održavanje Benidorm Festa, “festivala s vlastitim identitetom, potpuno konsolidovanog, koji će sljedeće godine obilježiti svoje peto izdanje”.

Benidorm Fest je do sada služio kao način za izbor predstavnika Španije na Eurosongu.

Tako Španija postaje prva od članica “Velike petorke” (uz UK, Francusku, Italiju i Njemačku) koja donosi ovakvu odluku. Zemlje velike petorke su najveći finansijeri Eurosonga i imaju direktan plasman u finale.

Osim toga, Španija je, zajedno s UK i Švedskom, jedna od rijetkih zemalja koje nikada nisu izostale s takmičenja.

UER odlučuje u decembru hoće li isključiti Izrael

Uključivanje Španije među javne televizije koje su postavile ultimatum dodatno pojačava pritisak pred Generalnu skupštinu Evropske unije za radiodifuziju (UER), koja će početkom decembra odlučiti da li će Izrael biti isključen — kao što se desilo s Rusijom nakon rata u Ukrajini.

Direktor izraelskog javnog radija Kan, Golan Yochpaz, odbacio je mogućnost povlačenja iz festivala.

“Nema razloga da Izrael ne ostane važan dio ovog kulturnog događaja, koji ne smije postati politički”.

Ako UER odluči da zadrži izraelsku televiziju u takmičenju, RTVE će morati realizirati prijetnju i po prvi put u historiji napustiti Eurosong.

Na posljednjem Eurosongu, održanom u maju 2025. godine, Izrael je predstavio pjesmu “New Day Will Rise”, koju je napisala Keren Peles, a izvela Yuval Raphael. Pjesma je dobila najviše glasova publike – 297 poena. Ukupno 13 zemalja, uključujući Belgiju i Španiju, dalo je Izraelu maksimalnih 12 poena.

Zajedno s glasovima žirija (60), Izrael je završio na drugom mjestu s ukupno 357 poena.

RTVE je još u maju poslala pismo UER-u u kojem je zatražila otvaranje debate o učešću Izraela na festivalu. U saopštenju je naglašena potreba da se prizna postojanje podijeljenih mišljenja i omogući prostor za refleksiju među svim članicama UER-a.

Neposredno prije početka ovogodišnjeg Eurosonga, RTVE je emitovao poruku: “Pred licem ljudskih prava, tišina nije opcija. Mir i pravda za Palestinu.”

Masakr u Gazi, koji je rezultat izraelskih vojnih operacija nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, prema podacima vlasti u Gazi, odnio je skoro 65.000 života.

Nakon takmičenja, RTVE je također zatražio od UER-a da se otvori debata o sistemu televotinga, smatrajući da je on trenutno pod uticajem ratnih sukoba, što može ugroziti kulturnu suštinu festivala.

Vlada: “Nećemo prati genocid”

Vlada Španije podržava inicijativu RTVE-a, kao i prethodne pro-palestinske proteste koji su doveli do otkazivanja posljednje etape biciklističke trke Vuelta.

“Moramo osigurati da Izrael ne učestvuje na sljedećem Eurosongu”, izjavio je ministar kulture Ernest Urtasun u ponedjeljak za RNE. Rekao je da ga “zabrinjava” i “zauzima” prisustvo Izraela na festivalu 2026. Također je istakao da kulturni i sportski događaji “ne smiju prati genocid”. “Ako ne uspijemo izbaciti Izrael, Španija ne treba učestvovati”, dodao je.

Ministar za digitalnu transformaciju i javnu upravu, Óscar López, smatra da “ne postoje uvjeti” da Izrael učestvuje “normalno” na događajima poput Eurosonga dok traje ofanziva u Gazi. “Prije ili kasnije, a svakako do sljedećeg izdanja, nešto se mora poduzeti”, rekao je u ponedjeljak.

U međuvremenu, politički pokret Sumar pokrenuo je peticiju za isključenje Izraela s Eurosonga, prikupivši 30.000 potpisa za manje od 24 sata, te pozvao da Španija ne učestvuje ako Izrael bude dio festivala,pišu Vijesti

“Ako Izrael ide na Eurosong, Španija ne smije biti tamo. Nećemo biti saučesnici u javnom pranju genocida uživo u 21. vijeku”, izjavila je u ponedjeljak generalna koordinatorica pokreta Sumar, Lara Hernández.

