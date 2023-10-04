U toku je napad: Odjeknule snažne eksplozije u Jemenu VIDEO

„Izraelski ratni zrakoplovi izveli su niz napada na luku Hodeida , uzrokujući pet snažnih eksplozija “, rekao je izvor ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti. Prema agenciji, u luci je izbio veliki požar. Videozapis udara kruži društvenim mrežama.

Izraelska vojska potvrdila je napade , rekavši da su izvedeni kao odgovor na raketni napad pokreta Ansar Allah (Huti). Prošli tjedan izraelske snage bombardirale su jemenski glavni grad Sanu i sjeverozapadnu pokrajinu Al-Jaf.

Od početka rata u Gazi u listopadu 2023., Hutiji, pobunjenička skupina saveznica Irana , pucali su na Izrael i brodove u Crvenom moru , u onome što nazivaju činovima solidarnosti s Palestincima .

U izraelskom napadu na Jemen prošlog tjedna ubijeno je 35 ljudi, a ranjeno najmanje 130. Većina smrtnih slučajeva dogodila se u glavnom gradu Sani, gdje su među metama bili vojno sjedište i benzinska postaja.

Facebook komentari