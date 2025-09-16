Teški napadi na grad Gazu, stanovnici masovno bježe. Izraelski ministar: Grad gori

“U tijeku je teško, nemilosrdno bombardiranje grada Gaze”, kaže svjedok Ahmed Ghazal, dodajući da su kuće uništene, a stanovnici zarobljeni pod ruševinama. “Čujemo njihove krikove,” kaže 25-godišnji stanovnik Gaze.

Mahmud Bassal, glasnogovornik civilne zaštite pod upravom Hamasa u Gazi, rekao je za AFP da “bombardiranje još uvijek snažno traje diljem grada Gaze, a broj mrtvih i ranjenih nastavlja rasti.”

Izraelski ministar: Gaza gori

Nakon izvješća palestinskih medija o intenzivnom bombardiranju u gradu Gazi, izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da se izraelski vojnici “hrabro bore kako bi stvorili uvjete za oslobađanje talaca i poraz Hamasa.”

“Grad Gaza gori. IDF željeznom šakom udara terorističku infrastrukturu”, objavio je u priopćenju. “Nećemo popustiti niti ćemo odustati dok misija ne bude dovršena,” dodaje Katz.

Američki novinski portal Axios citirao je izraelske dužnosnike koji su rekli da je operacija označila početak kopnene ofenzive u najvećem gradu Pojasa Gaze.

Izraelski ratni zrakoplovi izveli su gotovo kontinuirane napade na Gazu tijekom noći, uz topničku vatru, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA. Palestinski mediji izvijestili su da su tenkovi kasnije ušli u grad, gdje se vjeruje da su ostale stotine tisuća ljudi. Izraelska vojska to nije potvrdila.

Američki državni tajnik Marco Rubio danas je upozorio da Hamas ima samo nekoliko dana da pristane na sporazum o prekidu vatre jer je Izrael pokrenuo posebno snažne napade na grad Gazu.

“Izraelci su tamo započeli operacije. Stoga vjerujemo da imamo vrlo kratak vremenski okvir za postizanje sporazuma s palestinskom islamističkom skupinom”, rekao je novinarima.

Po završetku posjeta Izraelu nakon kojeg je otišao u Katar, Rubio je rekao da je vjerojatno preostalo samo “nekoliko dana, ili možda nekoliko tjedana”.

Više od 350.000 Palestinaca pobjeglo iz grada Gaze

Više od 350.000 Palestinaca do sada je evakuirano iz grada Gaze u druge dijelove Pojasa, prema procjenama IDF-a od sinoć.

Procjenjuje se da su dodatne tisuće ljudi napustile grad tijekom noći usred snažnog vala zračnih napada, kaže izvor iz IDF-a za Times of Israel.

Izvor dodaje da će se stopa odlaska palestinskih civila iz grada Gaze vjerojatno povećavati kako bude napredovala kopnena ofenziva IDF-a protiv Hamasa, čiji je cilj zauzeti grad.

Prije nego što je IDF započeo pripreme za ofenzivu, procijenjeno je da je u gradu Gazi živjelo oko milijun Palestinaca. Prošli tjedan IDF je naredio Palestincima u svim dijelovima grada Gaze da se odmah evakuiraju prije početka ofenzive.

Civilima je naloženo da krenu prema “humanitarnoj zoni” na jugu Pojasa.

