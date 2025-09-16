Osvetnički pohod razjarenog predsjednika: Trump pokrenuo tužbu od 15 milijardi dolara, na meti New York Times

Trump je prošle sedmice prijetio tužbom listu The Times nakon što je objavio članke vezane za seksualno sugestivnu poruku i crtež koji je pedofilu Jeffreyju Epsteinu poklonjen za njegov 50. rođendan 2003. godine, a koji je, po svemu sudeći, potpisao Trump.

Trump i njegovi pomoćnici su negirali da je on bio uključen u kreiranje poruke.

U objavi objavljenoj preko noći na svojoj društvenoj mreži Truth Social, predsjednik SAD-a optužio je New York Times da je iznosio lažne izjave o njemu, njegovoj porodici i njegovim poslovima, iako nije detaljnije objašnjavao te optužbe.

“Imam veliku čast da pokrenem tužbu za klevetu i uvredu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara. New York Timesu je bilo dozvoljeno da slobodno laže o meni, da me blati i ocrnjuje predugo, i to prestaje, sada!”, napisao je Trump.

Ova tužba je najnovija u nizu visokoprofiliranih pravnih izazova koje je Trump pokrenuo protiv velikih medijskih kuća u onome što on opisuje kao širi napor da se “vrati integritet novinarstvu”.

U tužbi podnesenoj saveznom sudu u Tampi, Trumpovi advokati optužili su NYT za namjerno “lažno, zlonamjerno, klevetničko i omalovažavajuće” izvještavanje s ciljem potkopavanja Trumpove predsjedničke kampanje i naslijeđa, prenosi Klix.

