Ubio sina, pa presudio sebi: Policija zatekla jeziv prizor, otkriveni detalji stravičnog zločina

Stravičan zločin potresao je njemačku pokrajinu Baden-Virtemberg, gde je policija pronašla dva beživotna tijela.

Sumnja se da je muškarac ubio svog osmogodišnjeg sina, a zatim izvršio samoubistvo u svom stanu.

Policiju je u petak alarmirao zabrinuti rođak 42-godišnjaka kada nije mogao da stupi u kontakt sa njim, piše magazin Feniks. Policija je izašla na lice mjesta i pronašla dva tijela u stanu.

Vjeruje se da je 42-godišnjak ubio sina pa sebe i da nijedna druga osoba nije bila umiješana u zločin.

Očekuje se da će policija u narednim danima saopštiti više informacija o ovom stravičnom zločinu, piše Danas.hr.

