2 sata prije privođenja je poslao ovu jezivu poruku, zahvalio se i na smijehu: Robinson priznao ubistvo Čarlija Kirka!

U nizu poruka koje je poslao maloj grupi ljudi Robinson je naveo da ima “loše vijesti” i dodao: ”to sam bio ja na Univerzitetu juče”, prenosi američki list, pozivajući se na izvore i snimke ekrana u koje je, kako tvrdi, imao uvid.

Rekao je grupi da će se uskoro predati i zahvalio im na “svim lijepim trenucima i smijehu”, navodi se u saopštenju.

Napominje se i da niko od članova grupe nije odgovorio na njegove poruke. Robinson je poslao poruke oko dva sata prije nego što je priveden, navodi Post., piše espreso.

