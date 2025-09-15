Formira se islamski vojni savez? Egipat i Iran pozvali na stvaranje arapskog “NATO-a”

Egipat nastoji obnoviti inicijativu za formiranje zajedničke arapske vojne sile po uzoru na NATO, što arapski mediji povezuju s ratom između Izraela i Hamasa te s predstojećim arapsko-islamskim samitom u Dohi.

Prema pisanju libanskog lista Al-Akhbar, koji se poziva na izvore iz Kaira, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi zagovara stvaranje snaga za brzo reagiranje koje bi mogle štititi svaku arapsku državu pod prijetnjom. Londonski Al-Quds Al-Arabi izvještava da je prijedlog već predstavljen tokom diplomatskih razgovora uoči samita, uz naglasak na njegovu defanzivnu prirodu – ne kao prijetnju Izraelu.

Palestinski portal Ma’an navodi da Egipat razmatra doprinos od oko 20.000 vojnika i predlaže da vrhovni komandant bude egipatski general s četiri zvjezdice. Saudijska Arabija bi bila ključni partner, a razgovori su još u toku.

Kairo insistira da snage budu proporcionalno formirane prema demografskim i vojnim kapacitetima zemalja članica. Ideja, prvi put pokrenuta prije gotovo deceniju, tada nije zaživjela, ali je ponovo oživljena nakon izraelskog napada na lidere Hamasa u Kataru.

Prema izvorima, Egipat traži širu podršku regije, a spominje se moguće uključivanje Maroka i Alžira. Podjela komandnih funkcija bila bi predmet pregovora – s Egiptom na čelu, a Saudijskom Arabijom ili drugom zaljevskom državom kao zamjenikom.

Ova inicijativa odražava želju Kaira da preuzme vodeću ulogu u novom sigurnosnom okviru arapskog svijeta, zajedno sa zaljevskim monarhijama. Tajming – samo nekoliko dana nakon izraelskog napada u Dohi – dodatno naglašava hitnost egipatskih napora.

Iako službena potvrda iz Kaira još nije stigla, izraelski opozicioni lider Yair Lapid kritikovao je prijedlog, ocijenivši ga prijetnjom postojećim mirovnim sporazumima. Podsjetio je i da prijedlog dolazi neposredno nakon izraelskog poraza na glasanju o palestinskoj državi.

Jerusalem Post je ranije izvještavao o mogućem formiranju multinacionalnih snaga za Gazu, uključujući arapske trupe, s potencijalnim finansiranjem iz SAD-a.

U isto vrijeme, irački premijer Mohammed Shia al-Sudani pozvao je na uspostavu islamskog vojnog saveza, rekavši da izraelske akcije u Gazi i Kataru zahtijevaju zajednički odgovor. Naglasio je da je izraelski zračni napad na Dohu, u kojem je ubijeno pet pripadnika Hamasa i jedan katarski sigurnosni službenik, flagrantno kršenje međunarodnog prava i prijetnja sigurnosti cijele regije.

„Nema razloga da muslimanske zemlje ne formiraju zajedničke sigurnosne snage radi odbrane“, izjavio je za katarski Al Jazeera, pozivajući arapske i islamske države da izgrade sveobuhvatno političko, sigurnosno i ekonomsko partnerstvo.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se u Dohi priprema hitni arapsko-islamski samit na kojem će biti razmatrane posljedice izraelskog napada na Katar i moguće pokretanje dugo predlagane arapske vojne sile.

Sudani je upozorio da izraelska agresija neće stati na Kataru, ističući kako islamski svijet ima mehanizme da odvrati Izrael. Podsjetio je i na „sistematska ubistva u Gazi“ koja traju gotovo dvije godine.

Katar će 15. i 16. septembra ugostiti hitni arapsko-islamski samit kao odgovor na izraelski napad u Dohi. Napad je pogodio stambeni kompleks u trenutku kada su lideri Hamasa raspravljali o američkom prijedlogu za okončanje rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 64.800 Palestinaca.

Facebook komentari