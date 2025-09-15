Izraelskim studentima zabranjen upis na elitni britanski vojni institut

Prema navodima listova The Times i The Telegraph, Kraljevski koledž za odbrambene studije (Royal College of Defence Studies), koji djeluje pod okriljem britanskog Ministarstva odbrane, od sljedeće godine više neće primati izraelske studente.

Ovaj postdiplomski koledž, koji je dio Odbrambene akademije Ujedinjenog Kraljevstva, pruža edukaciju za “strateške mislioce i lidere unutar oružanih snaga i državne uprave”, a uključuje i međunarodne studente na određenim kursevima.

Zvaničnik britanskog Ministarstva odbrane je u junu potvrdio parlamentu da koledž nudi “neborbene akademske kurseve” za “manje od pet” pripadnika izraelske vojske.

Ministarstvo nije odmah odgovorilo na zahtjev agencije AFP za komentar.

Direktor izraelskog ministarstva odbrane Amir Baram, koji je ranije studirao na ovom koledžu, osudio je odluku nazivajući je “diskriminatornim činom” i “nelojalnošću prema savezniku u ratu”.

– Isključenje Izraela je, iskreno govoreći, ništa drugo nego čin samosabotaže britanske sigurnosti – napisao je Baram u pismu upućenom britanskom Ministarstvu odbrane, prema pisanju medija. On je inače i visoki oficir izraelske vojske.

Velika Britanija je suspendovala neke dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi u Gazi, ali su određene komponente, poput dijelova za izraelske borbene avione F-35, bile izuzete.

Prošle sedmice, izraelskim zvaničnicima je zabranjeno prisustvovanje velikom sajmu oružja u Londonu, dok premijer Keir Starmer pokušava distancirati svoju vladu od izraelskog rata protiv Hamasa,pišu Vijesti

Ipak, 51 izraelska firma iz oblasti naoružanja, uključujući i vodećeg proizvođača Elbit, učestvovala je na sajmu, što je izazvalo propalestinski protest ispred izložbenog centra.

London je najnoviju eskalaciju izraelske vojne ofanzive u gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi nazvao “pogrešnom”.

