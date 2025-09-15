Divlje ribe u Evropi pune su opasnih hemikalija

U izvještaju se ističe kako gotovo sve prijavljene vrijednosti premašuju predložene nove sigurnosne granice EU-a: 24 odsto vrijednosti u Švedskoj, 19 odsto u Francuskoj te 15–17 odsto u Austriji i Španiji prelazi granicu čak 500 puta ili više. Pojedini uzorci iz Švedske, Njemačke i Španije premašili su predloženi standard za više od 10.000 puta.

Ova analiza obuhvata samo jednu PFAS supstanca – PFOS – dok bi novi prijedlozi EU-a regulisali grupu od 24 spoja, što upućuje na to da je stvarni nivo kontaminacije vjerovatno daleko ozbiljnija, piše “Ekovjesnik”.

Države članice EU-a trenutno su obavezne pratiti samo PFOS, a ne i hiljade drugih štetnih PFAS hemikalija. Prijedlog Evropske komisije iz 2022. o ažuriranju zakona o onečišćenju voda EU-a, uključujući regulaciju grupe PFAS-a u obalnim i slatkim vodama, uključujući i biotu, suočio se s višestrukim odgodama, a vlade sada žele pomjeriti obavezu primjene sve do 2039. godine. Time bi se potencijalno izgubilo više od decenija dragocjenog vremena u hitnoj borbi protiv toksičnog onečišćenja.

Evropska kancelarija za okolinu (EEB) stoga poziva na hitno djelovanje na nivou EU-a radi zaštite prirode i javnog zdravlja od onečišćenja i to uoči sastanka na nivou EU-a koji će se održati 23. septembra kako bi se donijela odluka o budućnosti evropskih standarda za onečišćenje voda.

“Onečišćenje voda i divljih životinja PFAS-om u EU-u je rašireno, ali nedovoljno prijavljeno. Nužne su usklađene obaveze država članica EU-a da ograniče dalje onečišćenje voda, primjera radi – uvođenjem strožih dozvola za industrijske ispuste. Pozivamo institucije EU-a da prestanu odgađati djelovanje i usvoje ažurirane standarde za onečišćenje voda, s obavezujućom odredbom da države članice u svoje sljedeće Planove upravljanja riječnim slivovima uključe mjere za ograničavanje daljeg onečišćenja PFAS-om i drugim prioritetnim zagađivačima” poručili su Sara Johanson i Atenais Georges iz EEB-a.

“Potrebni su nam strogi propisi i politička volja da zaustavimo nakupljanje PFAS-a u našoj okolinu. Nažalost, PFOS je samo jedna od brojnih PFAS supstanci koje se nakupljaju u vodi, tlu i cijelom prehrambenom lancu, sa zabrinjavajućim posljedicama za zdravlje Evropljana, koji su sve izloženiji riziku od raka i toksičnih učinaka na jetru. Druge PFAS supstanca poput TFA takođe su prisutne u značajnim koncentracijama i moraju se što prije ograničiti” izjavila je Kildine Le Prou de La Riviere iz francuskog udruženja “Générations Futures”.

“Visoki nivo kontaminacije PFAS-om otkrivena u Španiji, uprkos malom broju tačaka praćenja i ograničenom broju analiziranih uzoraka, te uprkos tome što je ispitivana samo jedna PFAS supstanca, jasno pokazuje da se moraju preduzeti hitne mjere za smanjenje onečišćenja. Ne smijemo ignorisati rizik za ljudsko zdravlje koji predstavlja ovakvo onečišćenje. Preduzimanje učinkovitih mjera nije opcija nego dužnost” istakli su Koldo Hernandez Lozano i Kistin Garsia iz španskog saveza “Ecologistas en Acción”.

EEB ističe kako dobar hemijski status postiže manje od 30 odsto površinskih voda u EU-u, ali taj je podatak temeljen na uskoj i zastarjeloj listi od 45 onečišćivača iz 2013., koja uključuje samo jedan PFAS.

Države članice EU-a nisu na dobrom putu da ispune obavezu dovođenja evropskih voda u dobro stanje najkasnije do 2027., a Evropska komisija preporučuje uvođenje dodatnih mjera za rješavanje problema hemijskog onečišćenja.

Širok raspon učesnika pozvao je institucije EU-a da osiguraju obavezu država članica da u sljedeće Planove upravljanja riječnim slivovima, koji su trenutno u izradi, uključe mjere za ograničavanje daljeg onečišćenja PFAS-om i drugim štetnim hemikalijama.

Više od 450 naučnika pozvalo je institucije EU-a da odbace prijedloge koji potkopavaju Okvirnu direktivu o vodama i njene okolišne ciljeve te da umjesto toga hitno usvoje ažurirana pravila, koja odražavaju stanje trenutnih naučnih spoznaja u borbi protiv hemijskog onečišćenja voda, prenosi “Jutarnji“.

