Mračne prognoze iz Njemačke digle sve na noge. ‘Ovo je posljednje ljeto mira’

U razgovoru za njemački NDR, Neitzel je naglasio kako mnogi analitičari ozbiljno potcjenjuju Rusiju, smatrajući je iscrpljenom ratom u Ukrajini. On se s takvom procjenom ne slaže i upozorava da NATO mora biti spreman i na najcrnje scenarije. Posebno je kritičan prema stanju Bundeswehra, njemačke vojske, koju opisuje kao nefunkcionalan i birokratiziran sistem, nesposoban za bilo kakav ozbiljniji ratni izazov.

Prema njegovom mišljenju, svaka reforma oružanih snaga predstavljat će ogroman izazov za politički oslabljenu vladu u Berlinu. Iako vjeruje da će se određene promjene dogoditi, one, smatra, neće biti dovoljne da Njemačka i Evropa budu istinski spremne odgovoriti na savremene sigurnosne prijetnje. Kao ključne zadatke Bundeswehra Neitzel navodi jačanje odbrane od dronova, unapređenje protuzračne zaštite i ozbiljna ulaganja u proizvodnju municije i teškog naoružanja.

Dok Evropa strahuje od Rusije, Azija je suočena s vlastitim kriznim žarištem. Kina već godinama intenzivira vojne aktivnosti u blizini Tajvana, koji smatra dijelom svoje teritorije. Vježbe koje uključuju pomorske i zračne manevre, simulacije blokada te demonstraciju najsavremenijeg oružja osmišljene su s ciljem zastrašivanja Tajvana i slanja jasne poruke međunarodnoj zajednici. Strahovi da bi predsjednik Xi Jinping mogao iskoristiti rat u Ukrajini kao priliku za napad na Tajvan sve su izraženiji.

Tajvan, iako faktički neovisan i demokratski uređen, u velikoj mjeri se oslanja na američku vojnu potporu. Sjedinjene Američke Države već desetljećima imaju zakonsku obavezu pomoći Tajvanu u slučaju napada. Upravo zbog toga Washington posljednjih godina pojačava vojno prisustvo u regiji i intenzivira prodaju oružja Tajpeju, nastojeći stvoriti tzv. „uvjerljivo odvraćanje“ – situaciju u kojoj bi kineska invazija bila preskupa i previše rizična.

Međutim, ono što najviše zabrinjava međunarodne analitičare jeste mogućnost direktnog sukoba SAD-a i Kine. Takav rat imao bi katastrofalne posljedice, ne samo po globalnu sigurnost nego i po svjetsku ekonomiju. Kina je u posljednjim godinama razvila napredne raketne sisteme, nosače aviona i moderne borbene avione, a paralelno s tim jača i stratešku saradnju s Rusijom i Iranom. Time se stvara nova osovina protuzapadnih savezništava, koja dodatno destabilizira već napete međunarodne odnose, prenosi Novi.

