JOŠ JEDAN JAK ZEMLJOTRES! Evo gdje se sada treslo tlo!

Objavljeno prije 48 minuta

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima…

Zemljotres magnitude 3,4 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 15. septembra u 08:01 časova, na području Bugarske, piše Telegraf.

Potres je zabilježen 57 kilometara od Burgasa, javlja EMSC.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.77 i dužine 26.87.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 16.8 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.


