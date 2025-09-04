Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna ljevica to sprječava

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da se nada da će američka nacija uspjeti pronaći put ka oporavku nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka (Charlie Kirk), ali je istaknuo da “radikalna ljevica i dalje stoji kao prepreka ozdravljenju”.

– Volio bih da ova zemlja ponovo pronađe jedinstvo i snagu. Međutim, suočeni smo s grupom radikalnih ljevičarskih fanatika koji nikada nisu igrali pošteno – i neće ni sada – kazao je Tramp u intervjuu za NBC News.

Tramp je naveo i da se ljevici ne sviđa trenutni smjer kojim zemlja ide, jer, kako kaže, njegova administracija niže „velike pobjede“.

Javna debata

Ubistvo Kirka izazvalo je široku javnu debatu o rastućoj političkoj polarizaciji u Sjedinjenim Državama.

Guverner američke savezne države Juta, republikanac Spenser Koks (Spencer Cox), pozvao je na više tolerancije i prekid uzajamnih optužbi koje dodatno podgrijavaju tenzije.

Za ubistvo Čarlija Kirka osumnjičen je Tajler Robinson (Tyler Robinson), 22-godišnjak iz Jute. Prema navodima istražitelja, on je pucao na Kirka tokom njegovog obraćanja na Univerzitetu Juta Veli (Utah Valley University) u srijedu.

Pronađene čahure

Na mjestu zločina pronađene su čaure sa ugraviranim referencama na fašizam, internet mimove i videoigre, navodi se u izvještaju.

Protiv Robinsona su podignute optužnice koje uključuju teško ubistvo, nezakonitu upotrebu vatrenog oružja sa izazivanjem teških povreda, kao i ometanje istrage.

Motivi napada još uvijek se istražuju.

